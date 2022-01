Barang Berharga John Lennon dan The Beatles Siap Dijual dengan Format NFT

ERA.id - Putra sulung John Lennon, Julian Lennon akan menjual beberapa barang berharga dan juga bersejarah milik ayahnya dan juga The Beatles. Julian akan menjual barang-barang tersebut dengan format Non Fungible Token atau yang dikenal dengan nama NFT.



Barang-barang memorabilia milik John Lennon dan The Beatles akan dilelang di Julien's Auctions mulai 7 Februari 2022. Penggemar nantinya berkesempatan memiliki sepotong sejarah musik dari musisi legendaris tersebut dalam bentuk NFT.



Sementara barang yang akan dilelang termasuk jubah hitam yang dikenakan Lennon dalam film Help! dan juga catatan tulisan tangan untuk lagu The Beatles berjudul "Hey Jude", yang ditulis oleh Paul McCartney.







Selain jubah hitam dan tulisan tangan lagu "Hey Jude", lelang ini juga termasuk mantel Afghanistan yang dikenakan John Lennon dalam film The Beatles Magical Mystery Tour, dan sebuah gitar Gibson Les Paul yang diberikan ke Julian.



Nantinya item fisik yang dilelang akan disimpan oleh Julian sedangkan penggemar berkesempatan membeli memorabilia versi NFT. Setiap item yang akan dilelang akan dikemas dalam format audio-visual, yang berisikan narasi dari putra John Lennon dengan item barang lelang tersebut.



Diperkirakan koleksi NFT tulisan tangan "Hey Jude" akan dimulai dari angka 30.000 USD atau sekitar Rp430 juta. Sementara gitar akan dimulai dari 4.000 USD atau Rp57 juta.



Sebagian dari hasil penjualan akan disumbangkan ke Yayasan White Feather Julian Lennon, yang didirikan pada 2007 untuk menangani masalah lingkungan dan kemanusiaan.

