Posting Soal Selingkuh, Medina Zein Lepas Hijab, Pamer Aurat, Netizen: Kayak Orang Nggak Punya Iman!

ERA.id - Medina Zein berhasil menghebohkan publik. Perempuan yang tersandung masalah dengan Marissya Icha ini baru saja melepas hijab. Tak hanya itu, ia mengunggah soal perselingkuhan.



Sebelumnya, Medina Zein bercerita soal selingkuh. Tak tahu untuk siapa, namun ia yakin orang yang selingkuh ini dengan artis. Namun, diunggahan berikutnya, ia menyindir seorang perempuan yang genit dengan suaminya.

Curhatan Medina Zein (Foto: Instagram Stories/@medinazein92)





"Kalau selingkuh sama artis sekalian sih nggak apa-apa ya. Kalau sama hmmmm ("") gitu kan gue yang viralinnya malu mamaaaaaak," tulisnya di Instagram Stories.



Curhatan Medina Zein (Foto: Instagram Stories/@medinazein92)





"Sometimes I wish I were a little kid again, skinned knees are easier to fix than broken hearts (Terkadang aku berharap aku menjadi anak kecil lagi, lutut terkelupas lebih mudah diperbaiki daripada patah hati)," ujarnya.

Medina Zein (Foto: Instagram/@medinazein92)



Dalam feed Instagram-nya, Medina Zein membagikan foto tanpa hijab. Ia mengenakan kemeja oranye dengan memamerkan bahunya. Lewat caption-nya, ia merasa bagian paling sulit adalah melepaskan orang paling dicintainya. Hal ini sebagai pertanda bahwa dirinya akan berpisah dengan suaminya.



"Bagian tersulit dari mencintai seseorang adalah mengetahui kapan harus melepaskan, dan mengetahui kapan harus mengucapkan selamat tinggal," tulisnya



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka justru geram dengan Medina Zein lantaran melepas hijab sesuka hatinya bak tak punya iman.



"Kayak orang nggak punya iman saja ini orang. Istigfar mbak walaupun hijabnya dibuka, tapi kondisikan bajunya," tulis akun @yatisyafr****

"Ingat mbak imanmu lagi naik turun langsung tancap gas dekatin Allah, yuk bisa yuu hijab lagi," kata akun @ah****

"Hiyahiya punya masalah sama hambanya tapi tuhannya yang dimusuhin," ungkap akun @jannahapr****_

Tag: Medina Zein Medina Zein dicibir Medina Zein lepas hijab