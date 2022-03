Terpilih Jadi Model Barbie Global, Butet Manurung Ungkap Perasaan dan Pesan untuk Perempuan

ERA.id - Butet Manurung terpilih menjadi salah satu dari 12 panutan global yang dibuatkan figur boneka oleh Barbie. Boneka Barbie Butet ditampilkan dalam busana daerah yang memakai atasan dari batik berwarna merah dipadukan dengan kain jarit.



Atas terpilihnya perempun bernama lengkap Saur Marlina Manurung ini, ia mengungkap perasaan bangga dan pesan untuk perempuan Indonesia.



"Saya merasa tersanjung atas terpilihnya menjadi salah satu dari 12 Model Peran Global Barbie dan mewakili multikulturalisme Indonesia. Harapan saya kepada semua gadis muda untuk percaya pada diri mereka sendiri, bahwa Anda Bisa Menjadi Apa Pun yang Anda impikan, apa pun..," tulis Butet Manurung dalam akun Instagramnya.



Butet Manurung (Instagram)

Penghargaan yang pernah diterima adalah “Nobel Asia” Ramon Magsaysay Award 2014, Penghargaan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015, Ernst and Young Indonesia Social Entrepreneur of the Year 2012, Young Global Leader 2009, Ashoka Fellow 2006, Time Magazine’s Hero of Asia 2004, Unesco’s Man and Biosphere Award 2001, dan masih banyak lagi.



Selain Butet, berikut 12 Barbie’s Global Role Models dilansir dari laman resmi Mattel.com:

1. Shonda Rhimes (Amerika Serikat) Founder of Shondaland

2. Ari Horie (Amerika Serikat/Jepang) Founder & CEO, Women’s Startup Lab

3. Pat McGrath (Inggris) Makeup Artist and Founder of Pat McGrath Labs

4. Melissa Sariffodeen (Kanada) CEO and Co-Founder of Canada Learning Code

5. Adriana Azuara (Meksiko) Founder of All4Spas

6. Doani Emanuela Bertain (Brazil) Teacher and Founder of Sala 8

7. Jane Martino (Australia) Chair and Co-Founder of Smiling Minds

8. Lan Yu (China) Fashion Designer

9. Butet Manurung (Indonesia) Activist and Founder of Sokola Rimba

10. Sonia Peronaci (Italia) Founder of Italian Food Website, ‘GialloZafferano’

11. Tijen Onaran (Jerman) CEO and Founder of Global Digital Women

12. Lena Mahfouf (Prancis) Digital Creator, Videographer and Author of ‘Always More’.***

