Direktur Mayapada Hospital Grace Tahir Parodikan Gaya Pamer Indra Kenz, Netizen: Nyindir Berkelas!

ERA.id - Direktur Mayapada Hospital, Grace Tahir mendadak mencuri perhatian usai memparodikan gaya Indra Kenz saat pamer kekayaan di private jet. Pada video parodinya, Grace tampil dengan swag dan ala hiphop yang tentu saja membuat heboh publik.



Dalam video awalnya Grace tampil seolah sebagai Indra Kenz dengan pamer sedang santai dan menghambur-hamburkan uang di private jet. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan slogan khas dari Indra Kenz yaitu 'murah banget'.



"Hai guys, gue adalah Indri Benz, crazy rich Glodok welcome to my private jet. Kalau lo kerja keras, lo bisa nikmatin private jet kaya gue gini. Tas ratusan juta, murah banget guys," ucapnya dilansir dari akun Instagramnya, @gtahirs..







Tak hanya parodi gaya Indra Kenz di private jet, Grace juga membuat video yang seakan-akan berada dalam penjara dengan memakai baju tahanan. Ia seolah menyindir Indra Kenz yang saat ini sudah dinyatakan tersangka dan ditahan atas kasus penipuan trading dan afiliator.



"Ok guys gue lagi di penjara nih, kebanyakan haters di luar sana padahal gue punya private jet, baju, jam, mobil, rumah ya semua pada jealous saja. Bukan salah gue dong, gue kan cuma post di sosmed tapi kalian nya saja yang ikutin gue," pungkasnya menirukan Indra.



Aksi parodi Grace Tahir ini sontak menuai perhatian warganet. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa ia menyindir dengan gaya yang berkelas, sehingga seharusnya Indra Kenz merasa malu.



"Nyindirnya berkelas ya, si Indra kena mental sm auto malu la ini disindir konglomerat asli," ucap netizen.



"Guyonan kelas atas nih," ujar yang lain.



"Kena mental gak tu para org yang ngaku crazy rich," sambung yang lain.



"Kalo ci Grace mah beneran sultan, gausah flexing juga udh tau," timpal netizen lain.



Sebagai informasi, Grace Tahir sendiri merupakan anak dari konglomerat Dato Sri Tahir, pendiri Mayapada Group. Saat ini, Grace memegang jabatan sebagai direktur di Mayapada Hospital.

