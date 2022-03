Rumah, Mobil Mewah, Hingga Belasan Moge Disita, Istri Doni Salmanan Pasrah: Cukup Kau di Sampingku!

ERA.id - Bareskrim Mabes Polri menyita sejumlah aset pribadi milik Affiliator Binary Option, Doni Salmanan. Penyitaan dilakukan petugas di rumahnya di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Sabtu (12/3/2022).



Beberapa aset disita terdiri dari 2 unit rumah, satu unit mobil mewah dan sejumlah kendaraan motor gede (moge) tampak berwarna merah, kuning, hijau, biru dan ungu. Proses penyitaan berhasil menghebohkan warga sekitar dan ramai-ramai mengabadikan momen itu lewat media sosial.

Rumah disita (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)





Terlihat mobil mewah itu diangkut menggunakan truk. Lalu, sejumlah motor mewah mengikuti dari belakang. Masih ada pun sejumlah motor ikut diangkut. Rumah mewah yang disebut-sebut seharga Rp14,5 miliar dihiasi garis polisi.

Mobil disita (Foto: Instagram/@insta_nyinyir)





Dinan Fajrina (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)





Pasca polisi menyita aset milik Doni Salmanan, Dinan Fajrina membagikan momen kebersamaannya dengan sang suami. Ia memberikan isyarat membutuhkan sang suami tercinta. Lewat Instagram Stories-nya, ia membagikan video bersama Doni Salmanan.



Selain itu, ia membagikan lagu dari Rizky Febian yang berjudul "Cukup Kau di Sampingku". Lalu, ia memberikan isyarat dengan kutipan lagu dari Rizky Febian.

Kebersamaan Dinan Fajrina dan Doni Salmanan (Foto: Instagram Stories/@dinanfajrina)





"Cukup kau di sampingku, Sempurnakan langkahku tuk menyusuri waktu," tulisnya.



Sebelumnya, Pasca Doni Salmanan ditetapkan tersangka, Dinan Fajrina memberikan dukungan kepada sang suami tercinta. Lewat Instagram Stories-nya, ia mengaku akan selalu mencintai Doni Salmanan, apapun yang akan terjadi. Sampai kapanpun, Dinan mengaku akan selalu berada disisi Doni Salmanan sampai selamanya.



"I love you so much forever and ever baby, will always stand with so much love and compassion beside you. Always have and always will. We can do this together sayang. Bismillah, inna ma'al usri yusro (Aku sangat mencintaimu selamanya sayang, akan selalu berdiri dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang di sampingmu. Selalu dan akan selalu. Kita bisa melakukannya bersama sayang. Bismillah, inna ma'al usri yusro)," tulisnya.

