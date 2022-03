Ngamuk dan Lecehkan Wanita di Bar Karaoke, Ezra Miller Ditangkap Polisi Hawaii

ERA.id - Aktor Ezra Miller ditangkap oleh kepolisian Hawai usai membuat onar di sebuah bar karaoke. Polisi mendakwa Miller atas tuduhan perilaku tidak tertib dan pelecehan.



Menurut keterangan Departemen Kepolisian Kabupaten Hawaii, petugas di South Hilo menerima laporan pada Minggu (27/3/2022) sekitar pukul 11:30 malam waktu setempat. Dalam laporan tersebut, Miller disebut membuat onar tempat karaoke dengan meneriakkan kata-kata kotor.



Tindakan kurang menyenangkan itu pun berlanjut dengan aksi pelecehan terhadap seorang wanita. Di mana Miller dilaporkan mengambil mikrofon dari seorang wanita kemudian menyerang pria berusia 32 tahun di lokasi yang sama.



3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022





Miller ditangkap dan didakwa atas pelanggaran perilaku tidak tertib dan pelecehan pada Senin (28/3/2022) pagi waktu setempat. Namun bintang The Flash itu dibebaskan dengan jaminan sebesar 500 USD atau sekitar Rp7,1 juta.



Penangkapan Ezra Miller ini terjadi di waktu yang kurang tepat bagi Warner Bros, di mana aktor itu seharusnya akan memainkan peran kunci dalam film spin-off Harry Potter mendatang, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Film tersebut dijadwalkan rilis pada April mendatang.



Selain itu, Miller juga akan mengulangi perannya sebagai Barry Allen atau yang dikenal sebagai Flash. Usai muncul di Batman v Spiderman: Dawn of Justice, Justice League, dan Zack Snyder's Justice League, Miller akan membuat film DC sendiri lewat The Flash.



The Flash sendiri dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Juni 2023.

