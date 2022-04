Habiskan Biaya Operasi Rp1 M, Lucinta Luna Merasa Mirip Lisa BLACKPINK Usai Buka Perban Wajah, Boy William: Kayak Ondel-ondel

ERA.id - Setelah sekian lama wajahnya diperban, artis Lucinta Luna akhirnya resmi memamerkan wajah barunya secara perdana. Sebelum membuka perban wajahnya, Lucinta Luna mengaku dirinya melakukan operasi wajahnya di Korea Selatan.



Perempuan berusia 31 tahun ini menyebutnya sebagai operasi 'ganti kepala' ini dengan head change surgery. Ia melakukan operasi karena mengikuti trend di Korea Selatan.

Lucinta Luna (Foto: YouTube/Boy William)





"Baru pulang dari Korea, alright?" ujar Lucinta Luna, dikutip dari kanal YouTube Boy William.



Lucinta Luna (Foto: YouTube/Boy William)

Lucinta Luna mengatakan bahwa dirinya menghabiskan biaya untuk operasi kepala sekitar Rp1 miliar. Transgender bernama asli Muhammad Fattah ini membeberkan alasannya ingin operasi wajah. Sebab, dirinya ingin seperti artis internasional.



"How much you pay?" kata Boy William.



"Sekitar 100 ribu won (Rp1 miliar)," jawab Lucinta Luna.



"Sekarang gini, Micheal Jackson aja bisa operasi muka. Keluarga Kim Kardashian pada operasi. Jadi apa bedanya, sama Lucinta Luna sama aja kan?" katanya.

Lucinta Luna (Foto: YouTube/Boy William)





Hingga akhirnya, Lucinta Luna memberanikan diri untuk membuka perban diwajahnya oleh Boy William. Ia merasa wajahnya kini mirip dengan idolanya, Lisa BLACKPINK. Namun, Boy William merasa wajah Lucinta Luna mirip ondel-ondel.



"Gua kayak Lisa kan?" tanya Lucinta Luna.



"Kayak ondel-ondel ha ha ha," kata Boy William sambil ngakak.



"An**ng loe. Kok bisa sih. Gila lu ya," jawab Lucinta Luna dengan suara cowok.



Meski begitu, Boy William tetap memuji wajah baru Lucinta Luna. Bahkan, ia menyebut Lucinta Luna sebagai Luna Lisa. Ia berharap Lucinta menjadi bintang iklan.



"Cantik, cantik banget. Please welcome 'Luna Lisa'. Sukses Luna. Apapun yang lu lakuin, muka baru lu keren. Lu harusnya jadi bintang iklan shampoo," tutur Boy William.





