Tinggalkan Status Putri Jepang, Begini Kehidupan Mako Komuro Jadi Sukarelawan di Museum Tanpa Digaji

ERA.id - Mantan putri Jepang, Mako Komuro dikabarkan telah mendapat pekerjaan baru setelah melepas status kebangsawanannya. Mako dikabarkan bekerja tanpa upah sebagai sukarelawan di Metropolitan Museum of Art, di New York tanpa menerima bayaran.



Menurut laporan Japan Times, Mako Komuro bekerja sebagai sukarelawan yang secara khusus terlibat dalam mempersiapkan pameran lukisan yang terinspirasi oleh kehidupan seorang biksu abad ke-13 yang melakukan perjalanan ke seluruh Jepang saat ia memperkenalkan agama Buddha.



Mako disebut memenuhi syarat untuk menjalani pekerjaan tersebut lantaran dia merupakan lulusan Universitas Kristen Internasional dengan gelar di bidang seni dan warisan budaya. Selain itu, dia juga belajar sejarah seni di Scoutland's University of Edinburg sebelum menerima gelar master di Art Museum and Gallery Studies pada 2016 di University of Leicester.



