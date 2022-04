Mike Tyson Tinju Penumpang di Pesawat, Dipicu Provokasi Hingga Botol Melayang

ERA.id - Mantan petunju dunia Mike Tyson dilaporkan telah melakukan pemukulan terhadap seorang pria di dalam pesawat. Tyson meninju wajah penumpang lantaran mengalami provokasi yang intens.



Kejadian ini terjadi di dalam pesawat JetBlue yang akan membawa Tyson ke Florida yang dijadwalkan terbang dari San Fransisco pada Kamis (21/4/2022) waktu setempat. Dalam video yang diperoleh TMZ, Tyson terlihat meninju wajah pria itu sebanyak tiga kali hingga babak belur.



"Anak saya baru saja dipukuli oleh Mike Tyson," kata seorang pria di salah satu video yang diunggah ke TMZ.



This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! 😬pic.twitter.com/UA4RiYMzXW