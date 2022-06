Keluarga Ridwan Kamil Ikhlaskan Eril Meninggal Dunia, Pacar Tetap Menanti Kekasih Kembali: Kamu Selalu Menjadi Rumahku

ERA.id - Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat mengungkapkan keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini sudah mengikhlaskan sepenuhnya dan meyakini putranya, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril meninggal dunia karena tenggelam.



Selain itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Swiss menyampaikan bahwa pihak otoritas setempat sudah mengubah status pencarian Eril, dari yang tadinya berstatus mencari orang hilang (missing person) kini berubah jadi status mencari orang yang tenggelam (drowned person).

Eril yang dinyatakan hilang sejak Kamis (26/5), kini diyakini sudah meninggal dunia karena tenggelam. Berbeda dengan Ridwan Kamil dan istri, Atalia Praratya yang mengikhlaskan Eril meninggal dunia. Kekasih Eril, Nabila Ishma masih menanti kedatangan Eril.

Curhatan pilu Nabila (Foto: Instagram story/@nabilaishma)





Melalui Instagram pribadinya, Nabila kini kembali mencurahkan isi hatinya yang sedih karena Eril belum kunjung ditemukan. Nabila membagikan foto bersama Eril dengan nuansa abu-abu. Dalam foto itu, Eril terlihat ceria berada di samping Nabila.

Curhatan pilu Nabila (Foto: Instagram story/@nabilaishma)





Tak hanya itu, ia juga membagikan foto Eril yang tengah duduk dengan memperlihatkan wajah tersenyum ke arah kamera. Lewat caption Instagram-nya, Nabila menegaskan Eril tetap menjadi rumahnya. Nabila berharap agar Eril ditemukan dengan selamat dan segera pulang.

Eril (Foto: Instagram story/@nabilaishma)





"You will always be my home. So, please come home ril (Kamu akan selalu menjadi rumahku. Jadi, silahkan pulang ril)" katanya.



Unggahan itu dibanjiri respon dari netizen. Mereka berharap agar Eril bisa segera ditemukan dengan kondisi selamat. Mereka juga memberikan semangat dan dukungan agar selalu tegar menghadapi cobaan berat ini.



"Hi Nabil be strong ya, yakin Eril pasti akan kembali berkumpul bersama dengan kalian. Percaya masih ada Allah yang menjaganya disana," tulis akun @mutiayeo****_92.

"Kakk yang kuatt yang sabar A Eril InsyaAllah cepat ketemu," kata akun @IIlum****

"Bismillah kuat ya teh, semangat. Semoga secepatnya A Eril dapat diketemukan, aamiin," ungkap akun @ranieeww*****

"Kuat ya teh InsyaAllah a Eril cepat ketemu." lanjut akun @adel*****

