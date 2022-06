Dari Balik Jeruji Doni Salmanan Tulie Surat Cinta untuk Istri: Jaga Hati, Jangan Sampai Tergoda

ERA.id - Tersangka kasus penipuan trading Doni Salmanan menulis surat cinta sekaligus ucapan ulang tahun untuk istri tercintanya, Dinan Fajrina. Doni meminta agar istrinya menjaga hati untuknya selama mendekam di balik jeruji besi.



Surat cinta dari Doni Salmanan itu dibagikan oleh Dinan Fajrina lewat unggahan terbaru di Instagram-nya. Pada secarik kertas, Doni mengaku ia sangat mencintai Dinan dan juga keluarganya.



“Aku mencintaimu dan menyanyangimu serta keluarga sangat tulus dari hati dan aku yakin wanita yang aku pilih adalah wanita paling kuat di dunia ini,” tulis Doni Salmanan, Senin (6/6/2022).







Masih dalam surat yang sama, Doni juga meminta agar Dinan lebih sabar dan tegar dalam menghadapi ujian kehidupan. Ia juga meminta agar istrinya menjaga hati dan tidak tergoda dari hal-hal yang tidak diinginkan.



“Kamu yang sabar ya sayangku, yang tabah. Jangan patah semangat, tetap harus berjiwa besar ya. Jaga hati juga, jangan sampai tergoda dengan yang aneh-aneh!!!” tegasnya.



Selama mendekam di dalam penjara, Doni mengaku selalu merindukan istrinya setiap saat. Ia selalu teringat bagaimana hari-hari bahagianya dilalui bersama dengan istrinya.



Tetapi kerinduan itu harus terhenti dengan masa hukuman yang harus dijalani oleh Doni Salmanan. Mereka harus terpisah dan merelakan waktu bersama untuk sementara waktu.



“Tapi kerinduan ini hanya bisa aku panjatkan doa kepada Tuhan supaya kamu selalu sehat dan lancar segala urusan kamu,” katanya.



Surat cinta Doni Salmanan untuk istri tercintanya itu diberikan saat Dinan merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Doni kedapatan memberikan secarik surat sebelum mereka berpisah.



Pada hari bahagianya itu, Dinan juga berkesempatan merayakan ulang tahunnya bersama Doni di balik jeruji. Dinan juga mengaku ia sempat meniup lilin bersama Doni.



“Hari ini ketemu dan tiup lilin bareng pak suami, pas pulang di kasih surat. Makasih ya sayangku, cinta hidupku, suami dunia dan akhiratku. I love you forever and ever,” tulis Dinan di keterangan Instagram-nya.



Dari surat itu juga terungkap bahwa Doni berharap dirinya dapat segera bebas agar bisa kembali berkumpul bersama.



“Semoga aku cepat bebas supaya aku bisa kumpul bareng lagi. I love you selamanya dan janji bersama selamanya. Hanya maut yang bisa memisahkan kita,” tutupnya.

