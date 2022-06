Punya Segudang Prestasi, Intip Potret Cantik Erina Gudono Finalis Putri Indonesia yang Diisukan Pacar Baru Kaesang Pangarep

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang kepergok tengah merangkul mesra seorang wanita usai menonton laga Persis Solo versus PSS Sleman.

Banyak netizen yang senang Kaesang Pangarep sudah putus dari Nadya Arifta dan sosoknya digantikan oleh wanita yang diduga Erina Gudono.



Erina Gudono sendiri merupakan Finalis Putri Indonesia 2022. Kini, banyak netizen yang penasaran dengan sosok Erina Gudono karena berhasil menggantikan Nadya Arifta di hati Kaesang. Berikut fakta sekaligus potret cantik Erina Gudono.

1. Lahir di Amerika Serikat

Erina Gudono (Foto: Instagram/@erinagudono)

Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono ini lahir di Philadelphia, Pensylvania, Amerika Serikat pada 11 Desember 1996. Ia merupakan Putri Indonesia 2022 perwakilan Yogyakarta. Kini, perempuan berusia 25 tahun menetap tinggal di Yogyakarta.

2. Latar belakang pendidikan

Erina Gudono (Foto: Instagram/@erinagudono)

Banyak yang kagum dengan sosok Erina karena latar belakang pendidikannya. Ia adalah lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Manajemen Keuangan. Lalu, Erina melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Colombia, Amerika Serikat di program Administrasi Publik. Kini, Erina bekerja sebagai Finance Analyst di International Investment Bank

3. Segudang prestasi

Erina Gudono (Foto: Instagram/@erinagudono)

Dilansir dari situs Putri Indonesia, perempuan berusia 25 tahun ini memiliki segudang prestasi dan penghargaan Internasional, diantaranya adalah Indonesia Delegate in Harvard World Model United Nation, juara 1 kompetisi bisnis projek di Tokyo, Japan, juara 1 penulisan esai to represent Indonesia in Australia Libertarian Conference.



Tak hanya itu, Erina Gudono juga pernah menyabet juara 1 pada kompetisi AIESEC Social Initiative, penghargaan "Most Social Spirited Scholar" di UGM FEB Award, Diajeng 1 Jogja, dan pernah menyabet 5 beasiswa prestasi.

4. Aktif dibidang sosial

Erina Gudono (Foto: Instagram/@erinagudono)

Erina aktif dengan program-program dibidang sosial, seperti bantuan Kejar Paket ABC, donasi buku, kelas calistung untuk anak-anak, pelatihan kewirausahaan bagi perempuan, dan membantu kaum marjinal dalam kemiskinan guna mendapatkan KTP. Ia mengikuti social community project di Supiori, Biak, Papua dengan program pengembangan pendidikan dan kewirausahaan di daerah terpencil. Selain itu, Erina merupakan founder Takesbook Indonesia yang didirikan 2018.

5. Menguasai bahasa Jawa

Erina Gudono (Foto: Instagram/@erinagudono)

Selain jago Bahasa Inggris dan Jerman, Erina juga menguasai bahasa Jawa. Bahkan, Erina dikenal piawai menulis dan membaca aksara Jawa.



Tag: Erina Gudono kaesang pangarep Nadya Arifta pacar baru kaesang