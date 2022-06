Pamer Foto Bareng, Erina Gudono Blak-blakan Beri Love ke Kaesang Pangarep: Favoritku

ERA.id - Finalis Putri Indonesia DIY 2022 Erina Gudono kini mulai memberikan sinyal go public terkait hubungan asmaranya dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Dirinya sudah tak sungkan lagi mengumbar kebersamaan dengan adik Gibran Rakabuming di Instagram pribadinya.



Kali ini, Erina Gudono memamerkan kemesraan bersama sosok pria yang diduga Kaesang Pangarep. Dalam foto itu, Erina Gudono terlihat cantik saat memakai kaos warna hitam dengan wajah tersenyum. Sementara, dibelakangnya ada sosok pria yang wajahnya ditutupi emoticon senyum. Pria itu mengenakan kaos Persis 1923.

Erina Gudono dan Kaesang Pangarep (Foto: Instagram/@erinagudono)



Diunggahan sebelumnya, Erina Gudoo juga memamerkan makanan yang dikirimi oleh Kaesang Pangarep lewat Instagram story. Dirinya tak segan-segan memberikan tanda love, sebagai bentuk terima kasihnya untuk mantan kekasih Felicia Tissue.





Erina Gudono (Foto: Instagram/@erinagudono)



Tak hanya itu, Erina Gudono juga pernah memamerkan makanan yang dikirim Kaesang Pangarep. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, ia menyebut Kaesang sebagai sosok terbaik.



"Enak banget creamy truffle gyudon aburinya, harus cobain! Thank you @kaesangp terbaik emang," katanya.



Seperti diketahui, hubungan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep terkuak pasca menonton laga Persis Solo versus PSS Sleman pada Sabtu (11/6). Bos Sang Pisang ini merangkul mesra wanita cantik berambut panjang itu.



Pria berusia 27 tahun ini dan Erina Gudono kembali terlihat menonton pertandingan Persis Solo VS PSIS Semarang di Stadion Manahan pada Selasa (21/6).



Dalam Stadion Manahan, keduanya saling berdampingan duduk di tribun VVIP. Suasana makin romantis ketika Kaesang memberikan topi yang dikenakannya kepada Erina.

