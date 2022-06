Pose Seksi Marion Jola Tiduran di Kasur Sambil Berjemur Bikin Kaum Adam Heboh: Bidadari Ada di Bali

ERA.id - Selain dikenal penyanyi bertalenta dan bersuara merdu, Marion Jola mempunyai pesona kecantikan eksotis dalam dirinya. Dengan bangganya, pelantun lagu "Rayu" ini juga kerap memakai busana minim untuk menarik perhatian netizen.



Kali ini, Marion Jola memamerkan keseksiannya dengan tiduran di kasur outdoor sambil berjemur. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat ini sedang berlibur di Hotel Canggung, Bali. Ia memamerkan dirinya tengah berjemur menikmati cuaca di Bali.



Perempuan berusia 22 tahun ini nampak seksi dengan balutan gaun hijau pendek tanpa lengan. Lalu, ia berpose seksi saat berjemur di atas kasur. Terpancar kulit eksotisnya yang bikin kaum adam meleleh.

Marion Jola (Foto: Instagram/@lalamarionmj)





"Talking about skip to the good part (Berbicara tentang melompat ke bagian yang baik)," katanya.

Marion Jola (Foto: Instagram/@lalamarionmj)



Unggahan itu dibanjiri respon netizen, terutama kaum adam. Mereka memuji kecantikan Marion Jola yang sangat eksotis. Ada pun yang menyebutnya sebagai bidadari.



"Aduwwww bidadari ada di Bali," tulis akun @gungb****

"Tambah cantik," kata akun @marioa****

"Aaaaaaaaawww so pretty," ungkap akun @_vi****

"Mundur mba cantiknya kelewatan." lanjut akun @farha*****

Tag: Marion Jola