Jurnalis Rusia Lelang Medali Nobel untuk Anak Ukraina, Total Lelang Capai Rp1,5 Triliun

ERA.id - Jurnalis asal Rusia, Dmitry Muratov, melelang medali Nobel Perdamaian 2021 untuk membantu anak-anak di Ukraina yang terlantar akibat perang. Lelang tersebut berhasil menyentuh angka USD103,5 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.



Menurut laporan Reuters, identitas pembeli dari medali Nobel milik Muratov tidak diketahui. Tetapi seorang juru bicara Heritage Auctions mengkonfirmasi bahwa pembeli berasal dari luar negeri. Muratov yang melakukan aksi lelang demi anak-anak Ukraina bahkan tidak menyangka medali Nobelnya laku hingga triliunan.



"Saya berharap akan ada solidaritas yang sangat besar, tetapi saya tidak mengharapkan ini menjadi jumlah yang begitu besar," kata Muratov, dikutip Reuters, Selasa (21/6/2022).

Russian journalist and Nobel Peace laureate Dmitry Muratov is auctioning his Nobel medal for Ukrainian refugees, distraught at the eradication of independent media in his country, where he says fewer and fewer people support Moscow's military campaign https://t.co/AT1BvbKjcc pic.twitter.com/NPhV94jfsV