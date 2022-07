Maskapai Emirates Tawarkan Masuk Burj Khalifa Gratis, Catat Waktunya

ERA.id - Maskapai Emirates memberikan penawaran gratis akses masuk ke sejumlah tempat wisata populer di Uni Emirat Arab, termasuk ke gedung pencakar langit Burj Khalifa di Dubai.



Penawaran itu diberikan bersamaan dengan momen The Dubai Summer Surprises, dengan rangkaian lengkap atraksi hiburan, budaya, dan rekreasi keluarga.



Di Burj Khalifa At The Top yang ikonik, penumpang Emirates bisa mengunjungi dek observasi luar ruangan untuk mengagumi pemandangan kota yang menakjubkan dari ketinggian 555 meter di atas permukaan laut.



Tag: Burj Khalifa maskapai emirates