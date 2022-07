Bak ABG, Pose Seksi Sophia Latjuba yang Basah-basahan di Pantai, Netizen Terpesona: Usia 52 Apa 25 Tahun?

ERA.id - Seolah menolak tua, Sophia Latjuba selalu membuat takjub publik dengan bentuk tubuh ideal dan seksi. Ibunda Eva Celia ini kerap tampil seksi dengan memamerkan lekuk tubuhnya. Unggahan terbarunya selalu ditunggu-tunggu netizen.



Ia membagikan video terbaru yang dibagikan di reels Instagram pribadinya. Dalam video itu, mantan kekasih Ariel NOAH ini tampil basah-basahan saat berada di pantai.

Berikut pose seksi Sophia Latjuba yang tampil seksi saat basah-basahan di pantai.

1. Dress hijau

Sophia Latjuba (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Ibunda Eva Celia ini terlihat mempesona dengan dress hijau pendek tanpa lengan. Saat berada di tengah-tengah pantai, sesekali Sophia Latjuba memainkan dressnya.

2. Rambut tertiup angin

Sophia Latjuba (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Saat berada dipantai, tentunya rambutnya tertiup angin. Dengan gaya rambut ini membuat Sophia Latjuba sangat cocok saat bersantai di pantai. Rambut lurusnya ini membuatnya terlihat lebih muda.

3. Body goals

Sophia Latjuba (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Sophia Latjuba memang menjaga bentuk tubuhnya. Terlihat tubuhnya yang sangat seksi atau body goals bikin netizen terpana. Diketahui, ia rajin melakukan yoga dan hanya mengonsumsi makanan berasal dari bahan nabati.

4. Kata-kata bijak

Sophia Latjuba (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Lewat caption-nya, Sophia Latjuba menuliskan kata-kata bijak dalam unggahannya tersebut.



"Whatever life throws at your today- you've got this (Apapun yang dilemparkan kehidupanmu hari ini, kamu punya ini)," tulisnya.

5. Dipuji 52 bak 25 tahun

Sophia Latjuba (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Unggahan itu dibanjiri pujian netizen. Mereka memuji Sophia Latjuba yang tampil awet muda. Ada pun yang menyebut berusia 52 bak 25 tahun.



"I wanna be like you kk @sophia_latjuba88 awet muda dan awet langsing, sehat selalu kakak cantik," kata akun @uli.sya****.

"Mantap awet muda," lanjut akun @cecep****.

Tag: berita Sophia Latjuba pose Sophia Latjuba foto Sophia Latjuba Sophia Latjuba