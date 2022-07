Usai Tolak Beasiswa, Roy Citayam Langsung Bergaya Bak Miliarder di Hotel Mewah, Hotman Paris: The New Star!

ERA.id - Sosok ABG Citayam yang suka nongkrong di kawasan Jalan Jendral Sudirman bernama Roy Citayam kini jadi perbincangan publik. Kekasih Jeje 'Slebew' ini sempat menolak beasiswa dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.



Roy tak tertarik kembali sekolah meski sudah diberikan beasiswa. Pasca viral dimedia sosial, Roy kini fokus membuat konten di Instagram dan TikTok. Usai menolak beasiswa, kini Roy kembali menjadi sorotan.



Roy Citayam diundang di salah satu hotel mewah bintang 5. Tak hanya itu, ia juga bergaya bak pengacara Hotman Paris. Outfit yang dilengkapi jas dan sepatu, sesuai dengan ciri khas sang pengacara kondang.



Roy Citayam, Hotman Paris dan aspri (Foto: Instagram/@hotmanparisofficial)





Dalam video itu, Roy Citayam bergaya bak miliarder yang tengah duduk di kursi hotel. Ia juga ditemani oleh Hotman Paris dan asisten pribadi (aspri) Hotman, Mahesa Putri.



"Halo. Hotman Paris sekarang ada pengganti, Roy Citayam. Hotman Paris junior, lihat nih lihat nih semua," ungkap Hotman Paris sembari memamerkan gaya Roy Citayam.



Bapak anak tiga ini mengatakan Roy Citayam tengah berbahagia karena ditemani oleh asprinya. Dengan gaya candanya, Hotman Paris menyiapkan aspri untuk membantu hidup Roy. Dalam video itu, Hotman Paris juga menyentil Jeje.



"Lihat aspriku sudah menjadi milik dia mulai hari ini. Jadi, untuk pacarnya Roy, sorry goodbye," kata Hotman Paris.



Pria berusia 62 tahun ini menyebut sosok Roy Citayam kini menjadi superstar. Ia merasa Roy Citayam sangat pantas menjadi pengganti dirinya. Sebab, Hotman ingin pensiun dan pulang ke Bali.

Roy Citayam, Hotman Paris dan aspri (Foto: Instagram/@hotmanparisofficial)





"Roy Citayam SCBD The New Star, penggantinya Hotman Paris. Hotman Paris mau pulang ke Bali, mau pensiun. Jadi mulai hari ini kamu pemilik aspri gue," canda Hotman.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen mengungkit Roy yang menolak beasiswa dari Sandiaga Uno. Ada pun yang menanyakan keberadaan Jeje.



"Oh nolak beasiswa demi wanita," tulis akun @bj_*****

"Ini yang nolak beasiswa?" tanya akun @belajarren****.**

"Jeje mana Jeje," kata akun @fadlynurich*****

"Jeje gemetar lihat ini," lanjut akun @budipraset*****



Sebelumnya, Sandiaga Uno menanggapi santai terkait Roy Citayam yang menolak beasiswa. Lewat akun Twitter-nya, ia menuliskan pesan menggelitik. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini merasa dukun tidak perlu bertindak meski Roy menolak beasiswa.



"Beasiswa Ditolak, dukun tidak perlu bertindak kami tetap bergerak," tulisnya, dikutip dari Twitter @sandiuno.



Lebih lanjut, Sandiaga Uno tetap memberikan beasiswa bagi generasi muda Tanah Air. Baginya, pendidikan menjadi kunci kesuksesan dan mendapatkan pekerjaan berkualitas.



"Kami tetap konsisten akan memberikan beasiswa bagi putra/putri terbaik tanak air! Karena pendidikan, pelatihan kerja dan vokasi bagi anak muda adalah kunci sukses mendapatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas!" katanya.

