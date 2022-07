Joget Bareng Nayeon TWICE, Felicya Angelista Sukses Bikin Iri: Kirain Editan

ERA.id - Pasangan Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito sukses menghebohkan netizen tanah air khususnya penggemar Kpop. Feli dan Hito membuat iri penggemar Kpop usai joget bareng Nayeon TWICE.



Momen joget bareng antara Feli, Hito, Nayeon TWICE dan juga putri kecilnya, Graziella Bible Emmanuela itu dibagikan melalui unggahan media sosial Feli beberapa waktu lalu. Momen itu memperlihatkan bagaimana Feli mengikuti "POP!" challenge, yang merupakan lagu debut Nayeon TWICE sebagai penyanyi solo.



"Pop pop pop with @nayeonyny, @babybible looks so happy!" tulis Feli pada keterangan.



