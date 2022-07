Manoj Punjabi Diam-diam Bertemu Keluarga Laura Anna, Kisahnya Mau Dibuat Film?

ERA.id - Produser ternama Manoj Punjabi dirumorkan akan membuat film yang ceritanya diangkat dari kisah mendiangan Laura Anna. Kabar ini mencuat usai Manoj membagikan momen pertemuannya dengan keluarga mendiang Laura.



"Thank you for sharing your inspiring story (terima kasih sudah membagikan cerita yang menginpirasi," tulis Manoj Punjabi di Instagramnya sambil membagikan foto bersama keluarga Laura, pada Rabu (27/7/2022).



Dalam foto tersebut, terlihat keluarga Laura terdiri dari sang ibu, kakaknya Greta Irene, kedua adiknya, dan sahabatnya. Terdapat juga momen Greta Irene tanda tangan kontrak, yang diduga berisi kerja sama dengan MD Entertainment.



