130 Kendaraan di Kota Tangerang Tidak Lolos Uji Emisi

ERA.id - Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, menggelar uji emisi gratis yang dimulai pada Selasa (20/9/2022) hingga Kamis (22/9/2022) besok guna menjaga kualitas udara di kota berjuluk Akhlakul Karimah itu.



"Uji emisi hari kedua ini, pelaksanaannya sesuai rencana dan tidak tersendat lalu lintasnya. Kemarin 841 kendaraan sudah di uji, hari ini ditargetkan 800 dan yang sudah kita laksanakan kurang lebih 50 persen itu berjalan sesuai rencana kita," ucap Kepala DLH Kota Tangerang, Tihar Sopian, Rabu (21/9/2022).



Tihar menyampaikan, kemarin uji emisi dilaksanakan di Jalan MH Thamrin depan Argo Pantes, pada hari ini di Jalan Soedirman sekitar Komplek Imigrasi dan hari ketiga pada Kamis (22/09/22) yang akan berlangsung di Jalan Imam Bonjol sekitar Giant Palem Semi.



Tihar menyebutkan, dalam uji emisi ini tiap-tiap kendaraan akan diberikan sertifikat dan stiker bagi kendaraan yang telah lolos uji emisi. Bagi kendaraan yang tidak lolos, akan diberikan rekomendasi untuk melakukan tune up.



"Kemarin sudah terdeteksi diambang batas 130 kendaraan, dan yang belum lolos itu akan kami berikan rekomendasi untuk melakukan tune up, pemeliharaan, dan lain-lain. Bila yang lolos kami berikan stiker bahwa kendaraan mereka pada tahun 2022 sudah lolos uji emisi," tuturnya.



Tihar menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang mengimbau agar pemilik kendaraan bermotor baik individu maupun perusahaan untuk lebih sering melakukan pemeliharaan. Agar kendaraan tetap sehat dan gas buang yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.



"Kepada masyarakat Kota Tangerang yang memiliki kendaraan bermotor, baik individu maupun perusahaan mari lebih sering untuk melakukan tune up dan pemeliharaan lainnya agar kendaraan tetap sehat dan gas buang yang dihasilkan juga agar udara bersih dan sehat," tutupnya.