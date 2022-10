NasDem Usung Anies Capres 2024, Wagub Riza: Saya Pilih Prabowo Subianto

ERA.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria tetap akan memilih Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 daripada Capres dari Partai NasDem Anies Rasyid Baswedan.

"Ketika Pak Anies gubernur dan saya wakil gubernur, kan nggak ada masalah. Kalau tanya saya pilih siapa, ya tentu saya pilih Pak Prabowo Subianto. Itu kan bos saya, ketua umum saya," kata Ahmad Riza Patria Selasa (4/10/2022).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta itu menghormati keputusan dari DPP Partai NasDem yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai Capres pada pesta demokrasi pemilihan umum mendatang.

"Jadi kalau Partai NasDem mengusung Pak Anies sebagai capres itu hak Partai NasDem. Di setiap partai punya hak yang sama untuk mengusung siapapun. Partai saya Partai Gerindra bersepakat mengusung Pak Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2024," tuturnya.

Meskipun beda pilihan dalam politik, Riza memastikan hubungan komunikasi dirinya dengan Anies tetap baik dalam menjalankan program kerja di Jakarta.

"Sama seperti yang sebelumnya, Pak Anies dan Pak Sandi (Sandiaga Uno) melaksanakan tugas, visi-misi program yang dikampanyekan sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Jadi biasa saja, hubungan baik, tidak ada masalah," ucapnya.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Pilihan capres NasDem adalah yang terbaik dari pada yang terbaik. Inilah akhir NasDem, memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Surya Paloh menilai, kenapa tidak untuk mengusung sosok terbaik sebagai capres. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak mengawal kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 "Jawabannya adalah why not the best. Mari kita semua mengawal pencalonan terhadap saudara Anies Baswedan," kata Surya.