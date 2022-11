Bantah Mayat Viral Hidup Lagi, RSUD Kota Bogor: Dia Datang dalam Keadaaan Sadar

ERA.id - Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor akhirnya angkat suara terkait pasien yang viral karena dinyatakan meninggal tapi hidup kembali.



Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor Ilham Chaidir mengungkapkan bahwa pasien yang dinyatakan meninggal tapi hidup lagi kini sedang menjalani perawatan di RSUD dan kondisinya sudah bagus.



"Jadi pasien itu datang dengan kondisi penurunan kesadaran dari Rancabungur, terus ditangani lah sama rsud sampai pasiennya membaik. Jadi rsud sudah melakukan pekerjaannya dengan sesuai sop," kata Ilham saat dikonfirmasi lewat via telepon, Senin (14/11/2022).



Mengenai pihak keluarga yang cerita sebelumnya dari Semarang dibawa pakai mobil segala macam, hidup lagi dan sebagainya, Ilham menjelaskan tentu RS tidak menganggap sebagai bahan data



"Soalnya petugas kita tidak menerima keterangan surat kematian, tidak ada rujukan, ya artinya masih tanda tanya kebenarannya, jadi sama petugas itu mah tidak dianggap sebagai bahan data," ucap Ilham.



Ilham juga mengungkapan bahwa memang pasien tersebut saat datang sedang mengalami penurunan kesadaran penyebabnya bermacam-macam.



"Bisa karena diabetes, hyper klikemia, hypo kleklimia, gara-gara makan, demam dan lain sebagainya," tandasnya.



Seperti diketahui, Seorang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor berinisial US (40) kembali hidup



Padahal sebelumnya, US yang juga merupakan warga Rancabungur dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di salah satu Rumah Sakit yang ada di Jakarta.



Namun, karena penasaran, keluarga akhirnya membuka peti mati tersebut. Alangkah kagetnya, keluarga mendapati US masih bernafas.



Setelah itu, keluarga pun berinisiatif untuk membawa korban ke Rumah Sakit agar mendapatkan perawatan medis, dalam hal ini ke RSUD Kota Bogor.