Viral Bus Timnas Thailand Dilempari Sesuatu Hingga Kaca Retak, Polisi Buru Pelaku

ERA.id - Viral bus tim nasional (timnas) Thailand diserang suporter Indonesia sebelum pertandingan Indonesia vs Thailand pada laga Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Kamis (29/12/2022).



Dari narasi dan video yang beredar, suporter Indonesia ini menghampiri bus Thailand yang sedang melintas. Bus berwarna hijau ini datang dengan pengawalan mobil patwal.



Para suporter mengerumuni bus timnas Thailand sambil menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Beberapa dari mereka mengacungkan jari tengah ke bus Thailand ini. Tidak diketahui apakah bus Thailand itu berisi para atlet atau tidak.



Akun Twitter @TL_Central menyampaikan informasi bila suporter Indonesia menyerang bus Thailand di GBK. Foto kaca bus yang retak diunggah akun Twitter ini.



"Thailand's bus is under attack ahead of the Indonesia game," demikian tulisan postingan akun Twitter @TL_Central, dilihat Kamis (29/12/2022).



Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan bus Thailand ini dilempari sesuatu oleh suporter Indonesia hingga menyebabkan kaca kendaraan ini pecah.



Zulpan mengatakan polisi menyelidiki kasus ini dan mencari pelaku yang melakukan pelemparan.



"Membenarkan polisi masih menyelidiki kasus ini. (Bus Thailand ini) bukan diserang, jadi bener adanya pelemparan, itu bus dilempar itu benar. Tapi polisi masih menyelidiki siapa pelakunya," kata Zulpan kepada wartawan, Kamis.