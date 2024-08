Golkar Bocorkan Pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Inisial S, Saraswati?

ERA.id - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartato membocorkan inisial "S" akan diusung sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Sudah ada. Sementara inisialnya S," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Pernyataan Airlangga tersebut merespons pertanyaan awak media soal sosok yang akan mendampingi Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta.

Saat ditanya lebih lanjut, Airlangga membantah cawagub berinisial S tersebut adalah Presiden PKS Ahmad Syaikhu apalagi Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman yang bersanding bersama Emil, sapaan Ridwan Kamil, dalam Pilgub.

"None of the above (tidak satu pun yang disebutkan)," kata Airlangga.

Airlangga juga membantah keputusannya untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub Jakarta merupakan upaya untuk menjegal Anies Baswedan dalam kontestasi itu.

"Enggak ada," katanya.

Selain Sohibul dan Syaikhu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus ponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, memang pernah muncul sebagai peserta Pilkada DKI Jakarta 2024. Setelah dikonfirmasi lebih jauh beberapa waktu lalu, ia mengaku siap ditempatkan di mana saja, tapi hal itu mesti dipertimbangkan sebab Saras sudah lolos menjadi anggota DPR RI terpilih dalam Pileg 2024.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan dirinya secara resmi telah mendapat lampu hijau dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta.

"Saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari partai Golkar. Jadi informal nya begitu," kata pria yang akrab disapa RK usai bertemu dengan Airlangga di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

RK menjelaskan, pengumuman secara formal terkait dirinya maju sebagai calon gubernur Jakarta akan diumumkan setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) menemukan calon wakil gubernur pendampingnya.

Hingga saat ini, KIM dan Partai Golkar masih menggodok siapa saja sosok yang tepat untuk mendampingi Ridwan Kamil.