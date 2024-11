Pramono Janji Bakal Permudah Izin Konser Musik di Jakarta Jika Terpilih Jadi Gubernur

ERA.id - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berjanji mempermudah perizinan konser artis luar negeri ataupun konser besar lainnya di Jakarta jika menang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Karena bagaimanapun ke depan, konser-konser yang seperti itu akan menjadi berjalan dengan baik kalau memang izinnya gampang," kata Pramono di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Menurut Pramono, masalah perizinan yang berbelit-belit menjadi masalah utama untuk menggelar konser-konser besar di Jakarta. Pramono melihat seringkali perizinan tersebut baru keluar satu atau dua hari sebelum hari H, padahal tiketnya sudah terjual.

Karena itu, Pramono menyebutkan transparansi terkait perizinan sangat penting. Terlebih lagi sudah ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Menteri Pariwisata yang mengatur terkait konser musik artis luar negeri.

Apalagi, Jakarta sebagai kota global, pusat bisnis dan juga pusat budaya nasional harus memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan konser musik, terutama artis luar negeri. Regulasi ini harus dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

"Itu gak boleh terjadi lagi. Karena bagaimanapun ke depan, konser-konser yang seperti itu akan menjadi berjalan dengan baik kalau memang izinnya gampang," ujar Pramono.

Selain masalah perizinan, masalah lain yang terkadang menjadi problem menggelar konser musik adalah masalah izin keamanan. Pramono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bisa terlibat dalam prosesnya.

Jika masalah perizinan dilakukan secara transparan dan keamanan terjamin, maka para promotor pun tidak bisa mematok harga tiket yang setinggi langit.

"Karena diadakan di Jakarta maka Pemerintah Jakarta bisa terlibat untuk itu. Jadi harus dilakukan secara baik, direncanakan secara baik, supaya para promotor tidak semena-mena menerapkan harga," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono bersama putrinya, Hanifa Fadhila, melakukan dialog dengan para penggemar K-pop (KPopers) di SCBD Park, Jakarta, pada Sabtu (9/11).

Pramono mengaku bukanlah seorang penggila K-pop. Namun, Pramono telah beberapa kali menonton konser grup vokal pria (boy band) dan grup vokal wanita (girl band) asal Negeri Gingseng itu.

"Saya diajak sama dia (menunjuk putrinya). Jadi sudah nonton BTS langsung maupun Blackpink," ujar Pramono.

Selain itu, Pramono mengaku bahwa lagu-lagu K-pop menjadi salah satu lagu yang menemaninya saat bersepeda.

"Om kalau sepeda, lagu wajibnya terus terang aja Blackpink, BTS, Peggy Gou. Kalau BTS ya Dynamite lah. Kalau Blackpink ya 'How You Like That' gitu kan. Ya lagu-lagu wajib bagi K-pop-K-pop ini. Jadi terus terang Om cukup tahu itu," katanya. (Ant)