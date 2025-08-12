Viral WNA Ngamuk dan Lukai Diri Sendiri Pakai Gunting di Hotel, Kenapa?

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial AYB mengamuk di lobi hotel kawasan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), Minggu (10/8).

Dari video dan narasi di akun Instagram @polisijaksel, AYB membuat kegaduhan dengan melukai tangannya sendiri menggunakan gunting. Dia juga membenturkan kepalanya ke lantai.

Petugas hotel, TNI, dan polisi berusaha menenangkan WNA tersebut. Setelah tenang, petugas menghubungi pihak imigrasi dan puskemas untuk memberikan bantuan medis dan mengevakuasi AYB.

Dikonfirmasi, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih mengatakan AYB telah dilimpahkan ke imigrasi.

"Sudah diserahkan ke imigrasi," kata Murodih saat dihubungi, Selasa (12/8/2025).

Murodih tak menjawab AYB dalam pengaruh narkoba, alkohol atau tidak. Perwira menengah Polri ini hanya menjelaskan WNA tersebut bernama Basel dan berasal dari Uni Emirat Arab.

Ketika tiba di hotel, seorang porter membantu menurunkan barang bawaan Basel dari mobil ke keranjang untuk dibawa ke lobi. Namun Basel melihat tasnya dalam kondisi terbuka dan mengaku uangnya telah hilang.

Dia kemudian bertanya ke porter tersebut dan dijawab tak membuka tas Basel.

"Dan atas kejadian tersebut saudara Basel menyalahkan pihak hotel atas kehilangan uang miliknya dan tidak terima kemudian mengamuk," ujar Murodih.

Basel lalu menyakiti dirinya dengan membenturkan kepalanya. Tangannya disayat dengan gunting yang dibelinya di minimarket. Setelah itu, Basel ditenangkan kemudian diamankan.