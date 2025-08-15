Bos Toko di Jakbar Kejang Lalu Tewas Mendadak, Istri Korban: Kenapa Tak Ada yang Bawa ke RS?

ERA.id - Seorang pria yang juga pemilik toko beinisial I tewas diduga karena sakit saat berjualan di Pasar Petak IX, Glodok, Jakarta Barat (Jakbar), Kamis (14/8).

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan kejadian berawal ketika korban mengeluh sakit melilit pada lambungnya ke rekannya, IAM, pada Kamis pagi kemarin. Namun, I memilih tetap berjualan.

"Kemudian pada pukul 13.00 WIB korban kembali mengeluh rasa sakit di bagian lambung kepada saksi IIA tetapi korban dapat menahan rasa sakit tersebut dan lanjut berdagang," kata Reonald kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

Setengah jam kemudian, I langsung duduk dan memanggil IAM dan IIA. Dia meminta IAM untuk diambilkan obat "Lansoprazole".

Setelah diberikan, pemilik toko ini langsung meminum satu kapsul obat tersebut. Usai minum obat, I kembali berjualan.

"Namun tiba-tiba korban terjatuh dan kejang-kejang," ungkapnya.

Korban kemudian ditolong oleh IAM, IIA, dan seseorang berinisial JP. I lalu ditidurkan. Namun dia tiba-tiba mengeluarkan air seni dan kejang-kejang sampai mukanya membiru. Setelah itu, korban tak sadarkan diri.

IAM pun menghubungi puskesmas.

"Dokter dari puskesmas menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia diduga karena sakit lambung yang dideritanya. Tetapi istri korban mempertanyakan mengapa tidak ada warga yang membawa ke rumah sakit," ucapnya.

Reonald mengatakan Polsek Tamansari masih mengusut kasus ini.