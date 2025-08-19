Sesama Wanita di Bekasi Berantem Gegara Saling Tatap di Jalan

ERA.id - Seorang wanita, A berkelahi dengan dua perempuan, A dan T di sebuah perumahan di kawasan Mustikajaya, Kota Bekasi, Kamis (14/8). Pertikaian ini diduga dilatarbelakangi karena saling tatap di jalanan.

"Awal kejadian saat korban pulang dari pasar dan berpapasan dengan pelaku, lalu terjadi saling lihat kemudian pelaku berkata-kata kasar," kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

A yang dimaki-maki langsung menutup mulut pelaku dengan tangannya dengan tangan kirinya. Tindakan ini rupanya membuat pelaku kesal hingga menggigit jari telunjuk A.

"(Lalu) terjadi saling jambak (antara A dengan A)," ucapnya.

Pelaku T kemudian datang. Melihat temannya berkelahi, dia bergabung dan turut menjambak korban A.

Mereka lalu dilerai oleh satpam perumahan. Akibat kejadian ini, A mengalami luka gigit di jari telunjuk tangan kirinya, dagu lecet, memar di tangan kiri, dan mata merah di sebelah kiri.

Tak terima, wanita ini melapor ke polisi. Reonald mengatakan Polres Metro Bekasi Kota masih mengusut perkara ini.