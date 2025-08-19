Viral Bule Amerika Kehilangan Duit 5000 Dollar Saat Diperiksa di Bea Cukai Bandara Soetta

ERA.id - Pengguna Threads @esty_linggar menceritakan ulang pengalaman buruk temannya, warga Amerika Serikat, saat berada di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Temannya itu, katanya, diperiksa di kantor Bea Cukai dan uangnya senilai lebih dari 5.000 dolar AS malah raib. Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang mengambil.

“Teman saya, Jamaica WN Amerika, ketika menjalani pemeriksaan di kantor bea cukai bandara Soekarno Hatta telah kehilangan uang 5000 dollar lebih di dompetnya ketika ditinggal sebentar ke toilet,” tulis esty_linggar.

Esty melanjutkan, korban sempat meminta petugas memeriksa dan memperlihatkan CCTV kepadanya, namun sang petugas menolak dengan berbagai alasan.

“Teman saya tidak mau pergi dr kantor itu sampai dia mwndapatkan keadilan dr pihak bea cukai bandara untuk memperlihatkan CCTV nya. Dia msh di ruangan itu dr jm 12 siang sampai 10mlm. Adakah yg bs bantu?” lanjutnya.

Suara Esty ini langsung digemakan lagi oleh Senator asal Bali, Niluh Djelantik. Dia mendesak pihak terkait membuka rekaman CCTV.

“Kepada pihak @bcsoetta Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, ditunggu klarifikasi dan rekaman CCTV untuk dibuka ke publik. Terimakasih,” tulisnya melalui akun Instagram.