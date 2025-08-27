Besok Demo, Polisi Kerahkan 4.531 Pasukan Cegah Pelajar Ikutan Aksi

ERA.id - Sejumlah buruh akan melakukan unjuk rasa di sekitar gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (28/8/2025). Sebanyak 4.531 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut.

"Untuk pelaksanaan pelayanan pengamanan unjuk rasa aksi, unjuk rasa besok, Polda Metro Jaya menyiapkan 4.531 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di kantornya, Rabu (27/8/2025).

Rinciannya, sebanyak 2.174 personel berasal dari Polda Metro Jaya, 632 petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan 1.725 personel dari instansi terkait.

Untuk rekayasa lalu lintas di sekitar kompleks parlemen bersifat situasional atau melihat situasi di lapangan. Namun, masyarakat diminta untuk menghindari jalur-jalur di kawasan gedung DPR agar terhindar dari kemacetan.

Para demonstran diminta untuk tertib ketika berunjuk rasa. Ade kemudian menyampaikan polisi bakal melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk mengantisipasi pelajar ikut berunjuk rasa pada esok hari.

"Ya nanti kegiatan-kegiatan, kehadiran polisi di berbagai titik, kemudian sudah bekerja sama juga dengan beberapa polres di sekitar Polda Metro Jaya, memberikan informasi dan melakukan imbauan-imbauan edukasi, patroli hingga pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga apabila ada para pihak yang ingin nanti memanfaatkan situasi, itu juga dapat kami cegah," tuturnya.