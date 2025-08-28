Demo Ricuh di DPR Belum Usai, Massa Serang Petugas dengan Molotov dan Petasan

ERA.id - Demonstrasi di gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (28/8/2025), berakhir ricuh. Massa melawan saat hendak dipukul mundur.

Dalam pantauan ERA, sejumlah massa masih bertahan saat dipukul mundur Brimob dan pasukan huru-hara di sekitar Jalan Patal Senayan, Jakpus. Massa sesekali melempar batu dan botol kaca ke arah petugas.

Sebagian dari mereka juga terlihat memegang bambu. Para demonstran ini terlihat membakar sesuatu di tengah jalan.

Meski demikian, massa enggan untuk mundur. Terlihat ada dari mereka yang melempar molotov ke arah petugas. Namun lemparan ini mengenai aparat yang berjaga.

Karena massa tetap bertahan, polisi kemudian sedikit mengendurkan pengamanan dengan mundur perlahan ke Jalan Asia-Afrika. Massa pun maju ketika petugas mundur.

Ada juga massa yang masih bertahan di sekitar Jalan Asia-Afrika sekitar mal Senayan City.

Tak lama setelah itu, massa di Jalan Asia-Afrika maju mencoba menyerang petugas. Banyak dari mereka menembakkan kembang api ke arah kepolisian. Ada juga yang melempar batu.

Polisi pun mundur ketika diserang massa.