“Satukan Langkah untuk Sumatra” dari BRI, Beri Bantuan Rp50 Miliar, Percepat Pemulihan Bencana

ERA.id - Dalam semangat solidaritas dan gotong royong membantu sesama, BRI Group sebagai bagian dari Danantara menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Satukan Langkah untuk Sumatra” sebagai aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di berbagai wilayah Sumatra. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-130 BRI yang jatuh pada 16 Desember 2025 lalu dan dilaksanakan dengan kesederhanaan, serta sarat dengan nilai kepedulian maupun nilai sosial.

Kegiatan “Satukan Langkah untuk Sumatra” dilaksanakan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, pada Minggu (21/12/2025), dan dihadiri oleh Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI Group. Kegiatan tersebut menegaskan komitmen jajaran manajemen BRI Group untuk turun langsung dan bergerak bersama dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.00 hingga 10.00 WIB ini pun diikuti oleh 5.000 peserta yang didalamnya juga diselenggarakan kegiatan jalan sehat yang menyusuri rute dengan total jarak tempuh 5 km atau yang diestimasikan mencapai 7.500 langkah. Melalui konversi setiap langkah menjadi donasi sebesar Rp1.300, kegiatan ini diproyeksikan dapat menghimpun dana bantuan hingga Rp50 miliar yang akan disalurkan ke pembangunan infrastruktur pascabencana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Komitmen bantuan pemulihan infrastruktur pascabencana tersebut akan dilakukan melalui program BRI Peduli yang difokuskan pada wilayah-wilayah terdampak. Di Provinsi Aceh, sebagai salah satu wilayah terdampak utama, BRI menyiapkan program renovasi fasilitas pendidikan, puskesmas, layanan publik serta perbaikan sistem air bersih dan sanitasi. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, BRI akan melakukan renovasi sekolah dasar/negeri dan puskesmas yang terdampak banjir/longsor, serta perbaikan sarana air bersih dan sanitasi. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, upaya pemulihan difokuskan pada perbaikan dan renovasi ruang kelas sekolah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rehabilitasi drainase dan akses jalan lingkungan. Selain itu, bantuan juga akan disalurkan untuk pembangunan hunian sementara khususnya diwilayah Aceh dan Sumatra Utara.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan kegiatan “Satukan Langkah untuk Sumatra” merupakan inisiatif kolektif yang lahir dari semangat solidaritas dan kepedulian sosial seluruh elemen di BRI Group. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi ruang bagi BRI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

“Aksi sosial ini lahir dari semangat kebersamaan dan kepedulian sosial Insan BRILiaN. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kami percaya bahwa kolaborasi dan gotong royong mampu menjadi kekuatan dalam menghadirkan bantuan dan harapan bagi sesama,” ujar Hery.

Selain menjadi ajang penggalangan dana kemanusiaan, rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aksi sosial. Program tersebut diantaranya adalah penyaluran 1.300 paket sembako gratis, serta pemeriksaan kesehatan bagi 1.300 orang.

Kegiatan ini juga menghadirkan pembagian 1.300 cangkir kopi khas Sumatra, seperti Aceh Gayo, Sidikalang dan Mandailing. Selain itu, BRI melalui program Pangkalan Nutrisi yang menyalurkan 1.300 porsi makanan bergizi bagi para pengemudi ojek online, sebuah wujud apresiasi bagi para pejuang jalanan yang turut menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-130 BRI.

Sejalan dengan semangat solidaritas yang diusung melalui kegiatan tersebut, BRI sejak awal telah konsisten menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatra yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, BRI Group melalui berbagai aksi tanggap darurat bergerak cepat dan terkoordinasi untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Tercatat, hingga 18 Desember 2025, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah terdampak bencana, yang didukung oleh 5 unit posko darurat bencana. Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi relawan, distribusi bantuan, serta layanan kemanusiaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Bantuan yang disalurkan pun difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, yang meliputi 3.250 paket makanan siap santap, 63.500 paket sembako, 700 paket survival kit, serta 1.680 unit kasur dan selimut. Untuk mendukung aspek kesehatan dan sanitasi di wilayah terdampak, BRI Group juga mendistribusikan 23 truk air bersih, 3.800 paket obat-obatan, dan 5.800 unit peralatan kebersihan. Sementara itu, guna memperlancar mobilisasi bantuan di area terdampak banjir, 2 unit perahu karet turut dikerahkan. Secara keseluruhan, manfaat program ini telah menjangkau 70.550 jiwa masyarakat terdampak dengan total nilai bantuan mencapai Rp11,68 miliar.

“BRI yang menjadi bagian ekosistem dari Danantara berharap dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini sekaligus menegaskan peran BRI yang senantiasa hadir, peduli dan berkontribusi nyata dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang, demi mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, tegas Hery.