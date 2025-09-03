Viral Pedagang di Blok M Angkat Kaki Gegara Biaya Sewa, Pramono Tegur Dirut MRT: Batalkan!

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi isu kenaikan harga sewa kios di Blok M, Jakarta Selatan, yang membuat sejumlah pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) angkat kaki dari lokasi tersebut.

Pramono menjelaskan sebelum kenaikan harga sewa memang terdapat kerja sama antara MRT Jakarta dengan pihak koperasi Blok M. Batas atas dan batas bawah tarif sewa kios juga telah ditentukan.

"Ternyata, tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga saya sudah menegur Dirut MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerja samanya, maka saya minta untuk dibatalkan," kata Pramono, dikutip Antara, Rabu (3/9/2025).

Lalu, kata Pramono, saat ini UMKM menjadi prioritas mengingat perekonomian di kawasan Blok M tengah menggeliat naik. Pria yang akrab disapa Pram itu pun meminta agar penetapan harga sewa tidak dilakukan secara semena-mena sehingga pedagang dapat kembali berjualan.

"Jadi kalau tidak bisa ditertibkan, saya minta untuk dibatalkan, lebih baik dikelola sendiri. Karena bagi saya pribadi, untuk UMKM itu menjadi prioritas agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik," tegasnya.

Sebelumnya, viral di media sosial sejumlah pedagang UMKM yang mengeluhkan kenaikan harga sewa kios di Blok M sehingga mereka terpaksa angkat kaki dari tempat tersebut.

Salah satu video yang viral adalah konten TikTok dari @andremandorr. Dalam videonya, Andre mengaku terpukul karena harga sewa kios di Blok M naik.

Padahal, dia baru satu bulan menyewa kios di sana untuk berjualan makanan bersama istrinya yang sedang hamil. Dia terpaksa pindah karena kaget dengan tagihan harga sewa yang dinilainya tak masuk akal.

"Kita tiba-tiba dapat tagihan yang nggak ngotak harganya. Kalau ditanya kenapa gue bingung. Karena gue baru banget nemuin kios yang kayak gini bentukannya, tiba-tiba tagihannya naik Rp15 juta,” kata Andre.