Misteri Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung, Polisi: Benar Pegawai Kemendagri

ERA.id - Mayat tanpa kepala berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di Kali Ciliwung dipastikan adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berinisial OS.

"Betul dan pihak keluarga dalam hal ini putrinya juga sudah mengakui bahwa itu adalah orang tuanya dan bekerja di Kementerian Dalam Negeri," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dikutip Antara, Senin (8/9/2025).

Mansur mengatakan bahwa pernyataan ini berdasarkan hasil pemeriksaan tes DNA selama dua minggu lebih dan keterangan keluarga korban.

Jenazah telah diambil pihak keluarga dan sudah dimakamkan.

"Hasil dari DNA itu sudah keluar. Jadi persis dan saat ini juga jenazah atau mayat sudah diambil pihak keluarganya dan sudah dikebumikan," jelasnya.

Diketahui penemuan mayat tanpa kepala berjenis kelamin laki-laki itu terjadi pada Rabu (9/7) di Kali Ciliwung, tepatnya di Jalan Rawajati Timur III, Pancoran, Jakarta Selatan.

Jenazah itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing di pinggir Kali Ciliwung. Korban diduga hilang saat memancing di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.