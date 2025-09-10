Pomdam Benarkan Anggota TNI Diduga Terlibat Kasus Pembunuhan Kacab BRI Cempaka Putih, Siapa?

ERA.id - Pomdam Jaya membenarkan dugaan adanya keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) bank BRI Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37).

"Betul (diduga ada anggota TNI terlibat), saat ini sedang kita dalami terkait dugaan keterlibatannya," kata Danpomdam Jaya Kolonel CPM Donny Agus kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

Namun, dia belum mau membeberkan keterlibatan anggota tersebut. Pun identitas oknum prajurit itu.

Sebelumnya, polisi membenarkan total tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta sebanyak 15 orang. Otak dibalik penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham adalah pelaku Dwi Hartono yang merupakan seorang pengusaha.

"Yang sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka sudah 15 orang," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim kepada wartawan, Rabu (27/8).

Abdul belum mau menyampaikan motif pembunuhan ini. Pun identitas para tersangka. Dia hanya menambahkan peran para pelaku terbagi dalam empat klaster.

"Pertama (klaster) aktor intelektual, kedua klaster yang membuntuti, ketiga klaster yang menculik, keempat klaster yang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan membuang korban," imbuhnya.