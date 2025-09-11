Orang Tua yang Bakar Wajah Anaknya di Jaksel Ditangkap

ERA.id - Bareskrim Polri menyampaikan orang tua yang menyiksa anaknya, MK (7) lalu membuangnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel), EF alias YA (40) dan SNK (42) telah ditangkap.

"Kedua pelaku telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut," kata Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (11/9/2025).

Mantan Kabag Penum Divhumas Polri ini belum mau mengungkapkan motif penganiayaan ini. Nurul hanya menjelaskan EF dipanggil MK dengan sebutan Ayah Juna. Berdasarkan keterangan korban, Ayah Juna sering memukul, menendang, hingga membantingnya.

"(Kemudian sang ayah juga) menyiram bensin dan membakar wajah korban di sawah, memukul dengan kayu hingga tulang patah, membacok dengan golok, hingga menyiram tubuh korban dengan air panas," ungkapnya.

Ibu kandungnya mengetahui penyiksaan terhadap anaknya. Mirisnya, SNK setuju untuk membuang MK di Pasar Kebayoran Lama usai disiksa.

"Dalam kesaksiannya, korban dengan lirih berkata 'aku tidak mau bertemu Ayah Juna, aku mau dia dikubur dan dikasih kembang'," imbuhnya.

Nurul lalu menyebut EF telah mengakui perbuatannya dalam menyiksa MK, sementara SNK juga mengamini perannya dalam penelantaran korban.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 76B jo 77B dan Pasal 76C jo 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 354 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal adalah 8 tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta.

"Ruang keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli, lebih peka, dan berani melapor bila melihat atau mendengar dugaan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab kita semua," ujar Nurul.

Sebelumnya, satpol PP menemukan seorang anak perempuan yang diduga dibuang di kawasan Pasar Jaya Kebayoran Lama, Jaksel, Rabu (11/6). Anak itu diduga disiksa sebelum dibuang oleh orang tuanya.

"Pagi tadi kami satpol PP menemukan seorang anak di sekitar area PD Pasar Kebayoran Lama dengan kondisi memprihatinkan (keadaan habis disiksa). Menurut pengakuan disiksa oleh orang tuanya," kata Kasatpol PP Kebayoran Lama Dian Citra kepada wartawan, Rabu (11/6).

Dian membagikan video saat anak itu ditemukan oleh satpol PP. Saat ditemukan, anak itu sedang tiduran beralaskan kardus. Badannya sangat kurus dan dalam kondisi lemas.

Wajahnya penuh bekas luka. Anggota satpol PP menangis ketika menjelaskan kondisi anak tersebut.

"Beliau keadaan lemas, kurus kering, bahkan ada beberapa tubuhnya bekas dianiaya. Contoh wajahnya ini bekas dibakar katanya di sawah, mukanya ditonjok, dan tangannya ini, ini dipatahin sama orang tuanya, ini ya Allah tulangnya nongol ya," ujar anggota satpol PP itu

"Dan dengkulnya pernah dibacok sama orang tuanya, dianiaya," sambungnya.