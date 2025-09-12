Begini Peran Oknum Prajurit TNI Kopda FH yang Terlibat Kasus Pembunuhan Kacab BRI

ERA.id - Pomdam Jaya menyampaikan oknum prajurit TNI yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu (KCP) bank BRI Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta (37), adalah seorang kopral.

"Terduga pelaku dengan inisial Kopda FH," kata Danpomdam Jaya Kolonel CPM Donny Agus kepada wartawan, Jumat (12/9/2025).

Saat kejadian penculikan dan pembunuhan Iham, Donny menjelaskan FH juga sedang dicari satuannya karena berstatus desersi atau bolos kerja. Donny belum mau menyampaikan FH dari satuan mana. Dia hanya menambahkan FH sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Terhadap yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka. Peran yang bersangkutan sebagai 'perantara' untuk mencari orang guna menjemput paksa," imbuhnya.

Sebelumnya, polisi membenarkan total tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Mohamad Ilham Pradipta sebanyak 15 orang. Otak dibalik penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham adalah pelaku Dwi Hartono yang merupakan seorang pengusaha.

"Yang sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka sudah 15 orang," kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim kepada wartawan, Rabu (27/8).

Abdul belum mau menyampaikan motif pembunuhan ini. Pun identitas para tersangka. Dia hanya menambahkan peran para pelaku terbagi dalam empat klaster.

"Pertama (klaster) aktor intelektual, kedua klaster yang membuntuti, ketiga klaster yang menculik, keempat klaster yang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan membuang korban," imbuhnya.