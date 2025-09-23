Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana di Bareskrim Berakhir Deadlock

ERA.id - Pengacara mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) dan eks model majalah dewasa, Lisa Mariana telah selesai menjalani mediasi terkait kasus dugaan fitnah dan/atau pencemaran nama baik di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Hasilnya, mediasi ini tidak menemui titik temu.

"Sudah selesai dari hasil mediasi tersebut, yang jelas untuk mediasi (hasilnya) deadlock," kata pengacara Lisa, John Boy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

John mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya perkembangan laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa ke penyidik Bareskrim Polri. Meski begitu, dia mendorong agar tetap dilakukan tes DNA ulang antara Lisa dan anaknya berinisial CA, serta Ridwan Kamil.

"Jadi karena deadlock, tidak ada perdamaian maju terus. Jadi kita serahkan semua proses-proses ke bareskrim. Kita tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini," tuturnya.

Terpisah, pengacara RK, Muslim Jaya mengamini jika hasil mediasi berakhir buntu. Mediasi gagal dilakukan karena RK menolak damai.

"Pak Ridwan Kamil memilih ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum dan memang harus ada efek jera karena memang ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik (oleh Lisa Mariana)," ujar Muslim.

Dia lalu mengatakan penyidik dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Namun kapan gelar perkara dilakukan, Muslim mengaku belum mendapat informasi.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK terhadap Lisa Mariana terkait dugaan pencemaran nama baik. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun kembali absen pemeriksaan dengan alasan sakit.

Lisa memenuhi panggilan pada Kamis (11/9). Selebgram ini kemudian menyampaikan ingin melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di kawasan Singapura.