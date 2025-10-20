Usai Ditetapkan Jadi Tersangka, Lisa Mariana Langsung Sakit?

ERA.id - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana, jatuh sakit usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah/pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Lisa juga absen dari jadwal pemeriksaan Bareskrim Polri usai ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Lisa, John Boy Nababan menyebut kliennya tak dapat memenuhi panggilan yang sudah dijadwalkan hari ini. John mengungkap Lisa jatuh sakit sehingga tidak bisa hadir dipemeriksaan.

"(Lisa Mariana sedang) sakit," kata John Boy Nababan kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

Namun, dia enggan mengungkapkan penyakit apa yang diderita Lisa. Apakah sampai dirawat atau tidak, tak disampaikannya.

John hanya menyebut dirinya akan ke Bareskrim Polri pukul 13.00 WIB untuk menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan.

"(Pemeriksaan) diundur Minggu depan," tuturnya.

Diketahui, Pusdokkes Polri sebelumnya melakukan tes DNA ke RK, Lisa dan anaknya berinisial CA. Hasilnya, RK dinyatakan bukan ayah biologis dari CA. RK pun mengaku bersyukur atas hasil DNA itu. Sementara Lisa tak menerimanya.

Bareskrim Polri kemudian menyebut bakal segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam laporan RK. Gelar perkara dilakukan usai penyidik memeriksa Ridwan Kamil dan Lisa Mariana.

Eks Gubernur Jabar ini pun dimintai keterangan pada Kamis (28/8) silam. Untuk Lisa sejatinya dipanggil, Kamis (4/9). Namun eks model ini absen pemanggilan. Dia kemudian dijadwalkan diperiksa pada Selasa (9/9) kemarin, namun kembali absen pemeriksaan dengan alasan sakit.

Lisa memenuhi panggilan pada Kamis (11/9). Selebgram ini kemudian menyampaikan ingin melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di kawasan Singapura.

Bareskrim Polri kemudian melakukan mediasi terhadap keduanya, Selasa (23/9). Baik RK maupun Lisa tak hadir dalam mediasi tersebut dan hanya diwakili tim kuasa hukumnya.

Hasilnya, mediasi ini tak menemui titik temu atau deadlock. Bareskrim kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka.