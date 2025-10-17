Aksi Konyol Pemuda di Jakbar, Nyalakan Api Dekat Bensin Berujung Nyaris Tewas

ERA.id - Seorang pria, Arif Ardiansyah (25) melakukan perbuatan ceroboh dengan menyalakan api di dekat bensin di sebuah warung di Jalan Musyawarah, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar), Kamis (16/10) malam. Akibat perbuatannya, Arif harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar serius.

Kapolsek Kembangan Kompol Moch. Taufik Iksan menjelaskan kejadian berawal ketika korban sedang menuang bensin ke dalam botol di dekat warung. Arif lalu berucap jika bensin tak lagi mudah terbakar.

"Menurut informasi yang didapat, Arif sempat menyalakan korek api sambil berucap bahwa bensin kini tidak mudah terbakar. Namun sesaat kemudian, selang bensin terlepas dan percikan api langsung memicu ledakan kecil," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Api kemudian menyambar badan Arif dan warung kelontong milik Riko Febrianto (39). Sepeda motor Riko juga turut terbakar akibat api yang kian membesar.

Warga yang panik segera menolong korban dan menghubungi petugas damkar. Empat unit mobil pemadam kebakaran kemudian menuju lokasi untuk memadamkan si jago merah.

"Akibat insiden itu, korban mengalami luka bakar serius hingga 80 persen di wajah, tangan, dan tubuhnya," ucapnya.

Taufik pun meminta warga untuk tak melakukan perbuatan ceroboh, terlebih bermain-main dengan baik. Sebab jika melakukan kesalahan, maka dapat merugikan diri sendiri termasuk orang lain.