Sedih Anak Buah Banyak yang Kena Pecat, Kapolda Metro: Masyarakat Bukan Musuh Kita

ERA.id - Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh anggotanya agar tak lagi melakukan pelanggaran yang dapat menyakiti hati masyarakat. Asep menyampaikan itu usai mengetahui banyak anggotanya yang akan menjalani sidang komisi kode etik profesi (KKEP) Polri.

"Tadi pagi saya mendatangi banyak sekali entah itu surat perintah sidang KKEP ataupun PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat), sedih saya lihatnya. Tolong ingatkan anggotanya semua, sudah cukup, tidak usah terjadi lagi hal-hal yang menyimpang, sudah cukup jangan lagi ada anggota yang berbuat negatif, yang menyakiti hati masyarakat, saya minta," kata Asep saat Apel Mobil Pamapta di Polda Metro Jaya, Rabu (22/10/2025).

Mantan Wakabareskrim Polri ingin seluruh anggotanya mulai mengubah mindset dari yang semula melakukan pengamanan menjadi pelayanan. Dia tidak mau ada anggota Polri yang menganggap masyarakat sebagai musuh.

"Masyarakat itu bukan musuh kita ya, masyarakat itu adalah keluarga kita saudara-saudara kita, adik adik kita," tuturnya.

Asep lalu berharap anggotanya dapat lebih maksimal melayani masyarakat dengan cara cepat merespons dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

"Ingat masyarakat yang menghubungi kita adalah masyarakat yang sedang kesulitan," jelasnya.