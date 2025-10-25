Gas Elpiji Meledak di Rumah Jakut, 3 Orang Luka-Luka

ERA.id - Sebuah rumah di kawasan Jalan Pademangan II Gang 1 No.3 RT 02 RW 06, Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), terbakar, Kamis (23/10) sore. Tiga wanita, EN, MD dan PR luka-luka akibat insiden ini.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan kejadian berawal ketika tiga korban ini sedang memasak untuk catering. Para korban ini kemudian mendengar suara dan bau kebocoran gas elpiji tiga kilogram (kg).

"Tiba-Tiba api menyambar gas 3 kg yang bocor tersebut dan api mengenai 3 orang karyawan sehingga mengalami luka bakar," kata Reonald kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Karyawan lain yang mendengar adanya ledakan langsung memindahkan gas tersebut. Mereka lalu meminta bantuan damkar untuk memadamkan si jago merah.

Api berhasil dipadamkan usai delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

"Atas adanya kebakaran tersebut, ketiga korban dibawa ke RSUD Pademangan untuk penanganan lebih lanjut," tuturnya.