Gas Elpiji Meledak di Rumah Jakut, 3 Orang Luka-Luka

ERA.id - Sebuah rumah di kawasan Jalan Pademangan II Gang 1 No.3 RT 02 RW 06, Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), terbakar, Kamis (23/10) sore. Tiga wanita, EN, MD dan PR luka-luka akibat insiden ini.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan kejadian berawal ketika tiga korban ini sedang memasak untuk catering. Para korban ini kemudian mendengar suara dan bau kebocoran gas elpiji tiga kilogram (kg).
"Tiba-Tiba api menyambar gas 3 kg yang bocor tersebut dan api mengenai 3 orang karyawan sehingga mengalami luka bakar," kata Reonald kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).
Karyawan lain yang mendengar adanya ledakan langsung memindahkan gas tersebut. Mereka lalu meminta bantuan damkar untuk memadamkan si jago merah.
Api berhasil dipadamkan usai delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
"Atas adanya kebakaran tersebut, ketiga korban dibawa ke RSUD Pademangan untuk penanganan lebih lanjut," tuturnya.
-
Daerah17 Oct 2025 11:11
Ledakan Gas di Kiaracondong Bandung, 4 Orang Alami Luka Bakar
-
Daerah16 Sep 2025 14:06
Ledakan Dahsyat Tabung Gas di Bandung, 2 Orang luka dan 2 Rumah Rusak
-
-
Nasional10 Dec 2024 18:25
Tabung Gas di Tempat Spa Bulungan Jaksel Meledak, 7 Orang Luka-Luka
-
Debut Film Horor, Dilan Janiyar Bawa Peran Penting di Sosok Ketiga: Lintrik, Apa Itu?24 Oct 2025 18:101
-
2
-
Diejek Lewat Meme, Bahlil: Saya Sudah Biasa Dihina, Tak Masalah24 Oct 2025 17:053
-
Bareskrim Ungkap Alasan Lisa Mariana Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka25 Oct 2025 10:064
-
5