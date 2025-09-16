Ledakan Dahsyat Tabung Gas di Bandung, 2 Orang luka dan 2 Rumah Rusak

ERA.id - Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menangani kasus ledakan tabung elpiji 3 kilogram yang menyebabkan dua rumah warga rusak di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.

Kapolsek Kiaracondong Kompol Sumartono menjelaskan ledakan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB, bermula saat seorang warga membeli tabung gas di rumah korban.

“Tabung gas yang digunakan korban sudah tercium bau bocor, namun saat itu tidak disadari. Ketika diperiksa ulang oleh salah satu korban, terjadi ledakan di lokasi,” kata Sumartono di Bandung.

Akibat kejadian itu, dua korban yakni Nurhayati dan Ika mengalami luka bakar cukup serius.

Sumartono mengatakan keempat korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) untuk mendapatkan perawatan medis.

“Saat ini sedang penanganan awal ke puskesmas di Kiaracondong, namun untuk peralatan dan medisnya tidak memadai, kita langsung rujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin,” kata dia di Bandung, Selasa (16/9/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan tim Inafis Polrestabes Bandung telah diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap penyebab dari sumber ledakan.

“Di lokasi ada dua tabung gas yang terpantau, namun kemungkinan hanya satu tabung yang meledak. Nanti hasil pemeriksaan tim Inafis akan menentukan,” kata Sumartono.

Dirinya mengimbau warga untuk segera membawa tabung gas ke ruang terbuka jika mencium bau gas menyengat sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko ledakan.