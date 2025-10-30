Viral Polisi Kena Semprot Usai Pelecehan Verbal ke Perempuan, Langsung Kena Hukuman

ERA.id - Seorang anggota polisi viral diduga melakukan cat calling atau pelecehan seksual secara verbal kepada seorang perempuan. Polisi itu langsung diberi hukuman.

Dari video dan narasi yang beredar di akun Instagram @infojabodetabek24_, wanita itu sedang berjalan kaki di trotoar di kawasan Jakarta. Kondisi saat itu sedang ramai polisi yang berjaga.

Dia kemudian menegur polisi yang menggodanya. Oknum polisi yang melakukan cat calling itu hanya meminta maaf dan berjalan menjauhi wanita tersebut.

Wanita itu lalu mengungkapkan kekecewaannya ke polisi karena bukannya memberi rasa aman ke masyarakat tapi malah melakukan perbuatan yang tak semestinya.

"Nah ini yang bikin aku kesel banget mereka tuh polisi pakai seragam mereka rame-rame ya. Tapi yang goda satu orang nih. Di situ aku mengamuk lah jadi aku video kan aja. Lu tuh polisi lagi pake seragam," ujar wanita itu sebagaimana dilihat di akun Instagram @infojabodetabek24_.

Dikonfirmasi, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan dirinya telah memerintahkan Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap untuk mencari oknum polisi tersebut.

"Saya sudah minta Kabid Propam untuk dalami dan tindak lanjuti berita tersebut," kata Asep kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menyebut polisi yang menggoda seorang wanita dari video viral di media sosial telah diberi tindakan.

"Yang bersangkutan telah diberi tindakan disiplin oleh Provos Satbrimob Polda Metro Jaya," kata Ade.