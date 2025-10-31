5 RT di Jaksel Masih Terendam Banjir Pagi Ini, Tinggi Air 40 Sentimeter

ERA.id - Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir, Kamis (30/10). Pada hari ini, air masih menggenangi 5 RT di kawasan Jakarta.

"BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 5 RT," kata Kapusdatin BPBD Jakarta, Mohamad Yohan kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).

Data ini merupakan update BPBD per pukul 09.00 WIB. Jumlah banjir pada hari ini sudah menurun jika dibandingkan kemarin yang mencapai puluhan RT.

Yohan mengatakan banjir yang tersisa hanya terjadi di 5 RT di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel). Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 40 sentimeter.

"Penyebab (banjir di kawasan itu karena) curah hujan tinggi, luapan Kali PHB, dan jebolnya Tanggul Baswedan," tuturnya.

Sebanyak 10 orang yang tinggal di kawasan Jati Padang masih mengungsi di Masjid Al-Ridwan akibat banjir tersebut.

BPBD pun mengimbau warga untuk berhati-hati dan mewaspadai potensi air yang mungkin kembali muncul.