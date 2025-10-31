Dua Kerangka Manusia Gosong Ditemukan di Kwitang, Mayat Demonstran Agustus yang Hilang?

ERA.id - Tersiar kabar ada kerangka manusia ditemukan di sebuah gedung yang terbakar imbas insiden kericuhan demonstrasi di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat (Jakpus), pada akhir Agustus lalu.

CEO Malaka Project, Ferry Irwandi dari akun Instagram-nya mengunggah konten soal orang tua dari korban hilang bernama Farhan saat demo rusuh Agustus lalu. Polisi meminta bapak-ibu Farhan untuk melakukan tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, demi mencocokkan apakah kerangka manusia itu berhubungan dengan Farhan.

Ferry pun meminta agar hasil tes DNA ini tidak ditutup-tutupi.

Dikonfirmasi, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membenarkan dua kerangka manusia ditemukan dalam kondisi gosong di dalam gedung Astra Credit Companies (ACC) Kwitang, Jakpus.

"Polres Metro Jakarta Pusat saat ini masih menyelidiki terkait penemuan dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar yang sudah tidak dikenali bentuknya di kantor administrasi lantai 2 gedung ACC, Kwitang, Senen," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).

Mantan Kapolres Bogor Kota ini menjelaskan tim teknis gedung awalnya mengecek kontruksi dalam rangka renovasi usai bangunan habis terbakar. Namun dari kegiatan itu, mereka menemukan dua kerangka manusia. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi. Petugas lalu menuju ke lokasi untuk mengolah TKP dan mengevakuasi kerangka manusia tersebut ke RS Polri Kramat Jati.

"Hasil olah TKP, ditemukan 2 kerangka manusia yang tertimbun plafon yang terbakar. Kami masih menunggu hasil dari tim kedokteran forensik RS Polri. Perkembangan akan kami sampaikan," tuturnya.