KontraS Sebut 3 Orang Hilang dalam Demo Ricuh Agustus di Jakarta, Ini Kata Polisi

ERA.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan sebanyak tiga orang masih dilaporkan hilang dari aksi demontrasi pada akhir Agustus lalu.

Melalui akun Instagram-nya, tiga orang yang hilang itu adalah Bima Permana Putra, M Farhan Hamid, dan Reno Syahputradewo.

Bima Permana Putra dinyatakan hilang sejak 31 Agustus 2025. Lokasi terakhir korban berada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. M Farhan Hamid hilang sejak 31 Agustus 2025. Dia terakhir berada di sekitar Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.

Lalu Reno Syahputradewo dilaporkan hilang sejak 30 Agustus 2025. Posisi terakhirnya berada di Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan pihaknya mengetahui ketiga orang itu belum ditemukan dari media sosial.

"Bahwa kami sudah mendapatkan informasi tersebut dari media sosial juga. Tentunya Kami dari Polda Metro Jaya saat ini sudah membuat posko pengaduan orang hilang, di mana posko tersebut ada di aula Satya Haprabu Ditreskrimum," kata Wira saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, dikutip Selasa (16/9/2025).

Dari pembentukan posko ini, belum ada yang datang atau melapor secara resmi terkait hilangnya Bima, Farhan, dan Reno. Pun dari hotline 081285599191, belum ada yang laporan.

Meski begitu, Wira menyampaikan Polda Metro Jaya telah membuat tim gabungan untuk mencari tiga orang yang hilang tersebut. "(Laporan) secara WhatsApp-nya juga banyak yang hanya mengucapkan terima kasih sudah dibentuk posko, tapi secara detail orang melaporkan orang hilang, belum ada," jelasnya.