Ini Cara Bos Mecimapro Melani Rayu Investor Konser TWICE, Terima Rp10 Miliar Hasilnya Nihil

ERA.id - Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) Fransiska Dwi Melani menjanjikan keuntungan kepada korban (terlapor) sebanyak 23 persen dari konser K-Pop, TWICE, pada 23 Desember 2023.

"Korban menjalin kerja sama pembiayaan dalam hal penyelenggaraan konser musik pop korea TWICE di Jakarta, keuntungan yang ditawarkan oleh pelapor kepada terlapor (korban) adalah 23 persen," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dikutip Antara, Senin (3/11/2025).

Atas penawaran keuntungan tersebut korban yang merupakan PT Media Inspirasi Bangsa (MIB), pun tertarik. Korban lantas mengucurkan dana sebesar Rp10 miliar sebagai salah satu sponsor konser TWICE.

"Dikarenakan itu korban tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp10 miliar, namun sampai dengan saat ini, sampai dengan dilaporkan yang dijanjikan berikut modal yang diberikan oleh korban tak kunjung diberikan," jelas Reonald.

Reonald juga menambahkan tersangka FDM sudah ditahan terhitung 9 September 2025 sampai dengan 28 September 2025, namun diperpanjang penahanannya sampai dengan 7 November 2025.

Polda Metro Jaya telah melakukan penahanan terhadap Direktur PT Melani Citra Permata (Mecimapro) berinisial FDM terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana untuk konser K-Pop, TWICE di Jakarta pada 23 Desember 2023.

Pihaknya pun telah memeriksa sejumlah saksi.

"Kami sudah memeriksa sembilan saksi dan satu ahli. Untuk yang bersangkutan sudah ditahan, berarti sudah tersangka," katanya.

Reonald menyebutkan Laporan Polisi tersebut telah teregistrasi dengan Nomor LP/B/187/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada 10 Januari 2025 dengan pelapor PT Media Inspirasi Bangsa (MIB).

Sebelumnya Grup idola perempuan asal Korea Selatan, yakni TWICE menggelar konser TWICE 5Th "World Tour Ready To Be" di Jakarta International Stadium (JIS) pada 23 Desember 2023.