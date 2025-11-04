Lelaki Tak Bercerita, Tiba-Tiba Gelantungan di Kabel Udara Jaksel, Turun Pas Dikasih Duit

ERA.id - Seorang pria yang diduga cari perhatian nekat bergelantungan di kabel udara Jalan Gatot Subroto, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel).

"Tak tahu juga dasarnya apa, cuma dia karena ingin pulang kampung. Cari perhatian," kata Kapolsek Setiabudi, AKBP Ardiansyah kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ardiansyah menyampaikan, anggota saat itu langsung menuju lokasi untuk mengecek. Saat ditanyakan, pria bernama Sukardi itu mengaku hanya ingin pulang.

"Tak ada ongkos, cari perhatian, datang anggota saya, kasih ongkos, dinaikkan ke bus, langsung pulang," katanya.

Viral di media sosial pada Sabtu (1/11), sebuah video memperlihatkan pria yang memakai kaos belang berwarna putih hijau dan celana jeans berwarna biru itu, terlihat bergelantungan di atas kabel udara.

Dalam video tampak pria tersebut akhirnya turun usai bergelantungan di kabel udara setelah dibujuk warga.

Setelah turun, pria itu bercerita kepada warga jika dirinya sedang mengalami masalah. Namun ia tidak menceritakan masalahnya apa.

Tampak pria itu hanya bisa menangis, lalu meminta kepada warga untuk diberikan ongkos agar bisa pulang ke kampung di Tegal, Jawa Tengah. "Saya mau pulang aja Pak, udah malas saya Pak. Saya minta tolong sama Bapak-Bapak minta ongkos. Saya lebih baik pulang naik Sinar Jaya," kata pria tersebut dalam video.